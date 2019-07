Le smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, sera relancé en septembre. Voilà ce qu'annonce l'entreprise sud-coréenne sur son site web. Samsung signale avoir trouvé une solution pour les problèmes d'écran qui s'étaient manifestés lors du premier lancement du produit.

Le Galaxy Fold avait été mis une première fois sur le marché en avril déjà, mais son déploiement subit du retard, après que des premiers utilisateurs critiques aient découvert des problèmes au niveau de l'écran. Samsung a donc repensé complètement son téléphone.

Le Fold est l'un des premiers smartphones 'pliables' pour le grand public. L'appareil ressemble à une tablette, mais qui est équipée d'un écran pliable et peut être refermée au format smartphone. Des versions antérieures de l'appareil, qui avaient été envoyées à des testeurs critiques, présentèrent toutefois assez vite des fissures ou s'arrêtèrent de fonctionner. La nouvelle version améliorée se caractériserait par une couche de protection supplémentaire et par un système de charnière plus solide.

Le Galaxy Fold doit devenir le produit-phare de Samsung. L'entreprise est le principal fabricant de smartphones au monde, mais elle opère sur un marché, où peu de véritables innovations ont été introduites ces dernières années. Elle est entre-temps en train de perdre progressivement sa position dominante par rapport à ses concurrents, dont Huawei. Pour Samsung, la sortie du 'premier' téléphone pliable s'apparente dès lors à un événement de prestige.

Samsung annonce à présent que l'appareil sera disponible à partir de septembre sur un nombre limité de marchés qu'on ne connaît pas encore. "Des détails à propos de sa disponibilité seront communiqués au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la date de lancement", déclare-t-on chez Samsung. L'appareil coûtera quelque 2.000 euros.