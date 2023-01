Lors du salon technologique CES qui se tient à Las Vegas, Samsung présente une série de nouveaux gadgets et appareils. Le plus singulier d'entre eux est l'écran 'Flex Hybrid', une version évoluée de l'écran pliable.

L'objectif de cette nouveauté semble être de pouvoir offrir un plus grand écran sur un smartphone, sans pour autant augmenter la taille de ce dernier. Au CES, Samsung présente un prototype du 'Flex Hybrid', un écran pliable qui, lorsqu'il est ouvert, fait jusqu'à 10,5 pouces de diagonale et se caractérise par un rapport d'aspect 4:3. Il est aussi possible de le déployer davantage encore pour obtenir un écran de 12,4 pouces à rapport d'aspect 16:10, l'équivalent d'un solide écran de bloc-notes, tout en pouvant encore se ranger dans la poche.

Le Flex Hybrid représente l'un des divers prototypes que Samsung est clairement en train d'expérimenter pour savoir à quel client pareille technologie pourrait plaire. Outre cet écran pliable et extensible, Samsung procède par exemple aussi à la démonstration d'un plus grand écran capable de se déployer jusqu'à 17 pouces. On ignore encore quand ces nouveaux écrans pourraient équiper des smartphones. Samsung propose du reste depuis 2019 déjà le Galaxy Fold, un appareil pliable équipé d'un écran qui, surtout au début, ne semblait pas aussi solide que ses homologues statiques plus traditionnels. Si des éléments coulissants viennent à présent s'y ajouter, ce sera donc un réel défi à relever que de s'assurer que ces écrans puissent résister au stress d'une utilisation quotidienne.

