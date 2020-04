Les centres de données et services cloud tournent à plein régime ces derniers jours. Voilà pourquoi le géant électronique Samsung table, malgré la crise corona, sur une hausse de son bénéfice au cours du premier trimestre de cette année.

Les attentes de la firme sud-coréenne sont positives, parce que la demande de puces informatiques reste stable. Des analystes avaient en outre déjà prévu que Samsung profiterait à court terme de l'augmentation de l'activité en ligne du fait du télétravail. Les centres de données et services dans le nuage nécessitent ainsi davantage de puces de mémoire.

Mieux que prévu

Samsung estime que le bénéfice issu de ses activités de base croîtra de 2,7 pour cent à 4,8 milliards d'euros par rapport à l'année dernière. L'entreprise ferait ainsi mieux qu'attendu. Les ventes grimperaient de 5 pour cent à 42 milliards d'euros.

Samsung donnera davantage de détails à ce propos ultérieurement. Le géant technologique devra en effet peut-être encaisser un impact négatif sur ses ventes de smartphones et d'autres appareils domestiques. Des usines et magasins sont en effet temporairement fermés. Dans la pratique, Samsung gagne cependant nettement plus d'argent avec ses puces qu'avec ses autres activités.

