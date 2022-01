Le géant technologique Samsung a envoyé des invitations pour un important événement Galaxy Unpacked qui aura lieu le 9 février. L'entreprise y présentera sa prochaine génération de top-smartphones, qui s'appelleront probablement la série Galaxy S22.

Pour annoncer ses prochains smartphones haut de gamme, le géant technologique sud-coréen use et abuse des superlatifs: 'Pour créer des appareils qui nous aideront à aller de l'avant, à écrire le futur et à faire la lumière dans l'obscurité, nous continuons de casser les règles s'appliquant au smartphone.' Un peu plus loin, Samsung évoque même 'une nouvelle norme épique' pour les téléphones mobiles.

Trois modèles

Que voilà un langage fort, quand on sait que les initiés ne s'attendent en fait pas à de trop importantes mises à jour pour la série S22. Trois nouveaux modèles seraient introduits qui, au niveau de la taille, auraient plus ou moins les dimensions de l'iPhone 13. Divers sites colportant des rumeurs citent un S22 de 6,1 pouces, un S22 Plus de 6,5 pouces et un S22 Ultra de 6,8 pouces. L'appareil le plus grand se rapprocherait davantage de la gamme Samsung Galaxy Note et serait fourni avec un S-Pen dissimulable dans l'appareil même. L'Ultra disposerait d'un quatrième appareil photo, alors que le bloc optique des deux autres modèles n'hébergerait 'que' trois objectifs.

Les initiés misent surtout sur une meilleure qualité de l'image de la part de la série S22 grâce à des résolutions solidement accrues. C'est ainsi que l'optique des S22 et S22 Plus atteindrait les 50 méga-pixels, alors que l'iPhone 13 en serait actuellement encore à des objectifs de 12 MP (pour l'iPhone 14, Apple envisagerait une résolution de 48 méga-pixels). La qualité de l'image du Galaxy S22 Ultra pourrait même atteindre les 108 méga-pixels.

Pour connaître les spécifications exactes, il s'agit de faire encore preuve de patience jusqu'au 9 février. Sur YouTube, Samsung a déjà placé le teaser ci-après pour l'événement Galaxy Unpacked 2022. Ce jour-là, la présentation pourra être suivie à partir de 16 heures (chez nous) via une diffusion en direct.

Pour annoncer ses prochains smartphones haut de gamme, le géant technologique sud-coréen use et abuse des superlatifs: 'Pour créer des appareils qui nous aideront à aller de l'avant, à écrire le futur et à faire la lumière dans l'obscurité, nous continuons de casser les règles s'appliquant au smartphone.' Un peu plus loin, Samsung évoque même 'une nouvelle norme épique' pour les téléphones mobiles.Que voilà un langage fort, quand on sait que les initiés ne s'attendent en fait pas à de trop importantes mises à jour pour la série S22. Trois nouveaux modèles seraient introduits qui, au niveau de la taille, auraient plus ou moins les dimensions de l'iPhone 13. Divers sites colportant des rumeurs citent un S22 de 6,1 pouces, un S22 Plus de 6,5 pouces et un S22 Ultra de 6,8 pouces. L'appareil le plus grand se rapprocherait davantage de la gamme Samsung Galaxy Note et serait fourni avec un S-Pen dissimulable dans l'appareil même. L'Ultra disposerait d'un quatrième appareil photo, alors que le bloc optique des deux autres modèles n'hébergerait 'que' trois objectifs.Les initiés misent surtout sur une meilleure qualité de l'image de la part de la série S22 grâce à des résolutions solidement accrues. C'est ainsi que l'optique des S22 et S22 Plus atteindrait les 50 méga-pixels, alors que l'iPhone 13 en serait actuellement encore à des objectifs de 12 MP (pour l'iPhone 14, Apple envisagerait une résolution de 48 méga-pixels). La qualité de l'image du Galaxy S22 Ultra pourrait même atteindre les 108 méga-pixels.Pour connaître les spécifications exactes, il s'agit de faire encore preuve de patience jusqu'au 9 février. Sur YouTube, Samsung a déjà placé le teaser ci-après pour l'événement Galaxy Unpacked 2022. Ce jour-là, la présentation pourra être suivie à partir de 16 heures (chez nous) via une diffusion en direct.