Samsung a enregistré l'un de ses plus mauvais trimestres depuis dix ans. Selon le groupe sud-coréen, beaucoup de gens rechignent à acheter un nouveau téléphone intelligent, à présent que la vie est devenue plus chère dans tous les domaines et que l'économie se porte de plus en plus mal.

'Au beau milieu des problèmes géopolitiques persistants, de l'inflation permanente et du ralentissement économique continuel, nous nous attendons à ce que le marché des smartphones régresse en 2023', a expliqué le vice-président de Samsung, Daniel Arauj, lors de la présentation des résultats trimestriels de son entreprise. Il estime aussi que le marché des puces depuis assez longtemps en difficulté ne connaîtra probablement pas un premier redémarrage avant le second semestre de cette année.

Au cours du trimestre écoulé, Samsung a également été aux prises avec une faible demande de puces mémoire, de smartphones et d'écrans, parce que les consommateurs dépensent moins en électronique à cause de la forte inflation. L'entreprise a connu de ce fait la plus nette baisse de son bénéfice en plus de dix ans.

Investissements

Le bénéfice d'exploitation de Samsung, un résultat non encore corrigé pour divers postes, dont les impôts, a reculé de 69 pour cent à 4,3 billions de wons sud-coréens, soit 3,2 milliards d'euros après conversion. Selon Samsung, ces chiffres indiquent que le 'climat des affaires s'est considérablement détérioré'.

Pourtant, Samsung ne veut pas se laisser décontenancer sur le plan des investissements. L'entreprise entend en effet les maintenir constants malgré les attentes moroses. En continuant de dépenser beaucoup d'argent en cette période économique difficile, Samsung semble vouloir accroître son avance sur ses rivaux plus modestes. Les fondeurs de puces tels l'américain Micron Technology et le sud-coréen SK Hynix ont précisément déclaré récemment leur intention de réduire leurs dépenses dans de nouvelles usines et équipements.

