Salesforce présente une nouvelle application 'dashboard'

Les annonces de Salesforce sont un prolongement de celles de l'année dernière: une personnalisation poussée et l'intelligence artificielle (AI) doivent faire la différence. C'est ainsi que l'entreprise présente Customer 360: une application tableau de bord ('dashboard') permettant aux entreprises de disposer d'une vision nettement meilleure et complète de leurs clients. Il s'agit là d'une application qui opère tout au long des différents silos et combine les données de diverses sources.

L'entreprise rachetée MuleSoft représente dans ce contexte un important nouveau pilier. MuleSoft se chargera de l'intégration des API existantes. Autrement dit, cela permettra aux entreprises d'associer leurs API existantes à la plate-forme Salesforce. Plus il y aura de sources de données, plus le tableau de bord sera fiable. 'Pas de code, uniquement des clics', voilà comment Greg Schott, CEO de MuleSoft, illustre l'approche de l'entreprise.

De plus, l'assistant intelligent Einstein le devient encore plus et, tout comme Siri, il va parler - une conséquence de la collaboration avec Apple. Dans le cadre d'une démo, l'entreprise a montré par exemple comment solliciter avec l'appli un briefing quotidien, dont le contenu peut être lu par après pour permettre d'entreprendre directement une action. L'utilisateur peut dicter une liste de tâches, qui est ensuite convertie en texte par l'appli, puis analysée par Einstein sur simple pression du bouton 'Analyze'. Le texte se traduit alors en actions concrètes qu'Einstein peut exécuter et que l'utilisateur peut conserver sur la plate-forme Salesforce.