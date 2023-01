Les cybercriminels deviennent de plus en plus ingénieux. C'est ainsi qu'en 2022, il y eut singulièrement davantage de tentatives de phishing (hameçonnage) où le lien classique dans le message était remplacé par un code QR qui éveille manifestement moins de suspicion chez le destinataire. Voilà ce qu'on peut lire dans le rapport annuel de Safeonweb.be, qui a reçu l'année dernière pas moins de six millions de messages suspects de la part de citoyens vigilants.

Sur la base de ces informations, Safeonweb.be, l'initiative de sensibilisation du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) et son service opérationnel CERT.be, a réussi à bloquer 650.000 liens suspects, dont un nombre croissant de tentatives de phishing reposant sur un code QR. 'Si vous scannez ce genre de code, vous ne voyez pas immédiatement vers quel site web il vous orientera. Il est beaucoup plus malaisé de contrôler l'URL', prévient Safeonweb.

Focus sur la crise énergétique

Alors que l'année précédente, l'accent était mis sur le corona (masques, vaccins, etc.), en 2022, le principal thème du hameçonnage était celui de la crise énergétique. Les messages promettant une prime à l'énergie ou un soutien affluèrent sous toutes les formes (e-mail et SMS), alors que le nombre de fausses boutiques en ligne proposant des pellets à moindre coût foisonnait littéralement, selon Safeonweb.be. De plus, les citoyens étaient incités via tous les canaux possibles à investir dans les crypto-monnaies, une tactique qui jouait sur la période financière difficile.

