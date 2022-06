Le fournisseur en cybersécurité Rubrik a nommé Michael Mestrovich à la fonction de Chief Information Security Officer. Mestrovich est l'ex-CISO du service de renseignements américain CIA.

Mestrovich amènera chez Rubrik ses plus de vingt années d'expérience dans le domaine de l'IT et de la sécurité. Sa fonction la plus récente fut donc celle de CISO pour la CIA. 'En raison des failles toujours plus nombreuses dans l'infrastructure existante et les solutions de sécurité héritées, les actifs les plus critiques des organisations - les données - sont plus vulnérables que jamais', affirme Mestrovich. 'J'ai décidé de rejoindre à nouveau le secteur privé, afin de collaborer avec une entreprise qui effectue un travail avant-gardiste dans le domaine de la sécurisation des données.'

Bipul Sinha, CEO et co-fondateur de Rubrik, déclare ajouter avec Mestrovich un 'éminent expert en sécurité' à l'équipe dirigeante de l'entreprise. 'Nous trouvons essentiel de combiner l'expertise des secteurs privé et public, afin que les entreprises et les pouvoirs publics puissent faire face aux cybercriminels', conclut le directeur.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

Mestrovich amènera chez Rubrik ses plus de vingt années d'expérience dans le domaine de l'IT et de la sécurité. Sa fonction la plus récente fut donc celle de CISO pour la CIA. 'En raison des failles toujours plus nombreuses dans l'infrastructure existante et les solutions de sécurité héritées, les actifs les plus critiques des organisations - les données - sont plus vulnérables que jamais', affirme Mestrovich. 'J'ai décidé de rejoindre à nouveau le secteur privé, afin de collaborer avec une entreprise qui effectue un travail avant-gardiste dans le domaine de la sécurisation des données.'Bipul Sinha, CEO et co-fondateur de Rubrik, déclare ajouter avec Mestrovich un 'éminent expert en sécurité' à l'équipe dirigeante de l'entreprise. 'Nous trouvons essentiel de combiner l'expertise des secteurs privé et public, afin que les entreprises et les pouvoirs publics puissent faire face aux cybercriminels', conclut le directeur.En collaboration avec Dutch IT-Channel.