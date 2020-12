Reddit rachète l'appli vidéo Dubsmash. La plus ancienne rivale de TikTok est en effet revendue pour un montant non communiqué.

Dubsmash existe depuis 2014 déjà et était à l'époque une appli en vogue permettant aux utilisateurs de procéder à de la vidéo en synchronisation labiale ('lip sync') en y ajoutant de la musique. Ensuite, l'entreprise adapta son approche en y intégrant davantage de caractéristiques d'un réseau social. Elle était établie initialement à Berlin, avant de déménager à New York.

Reddit loue Dubsmash pour ses outils de création vidéo innovants, que l'entreprise veut intégrer en son sein.

Dans le cadre de ce rachat, Reddit a aussi donné des détails sur les utilisateurs de Dubsmash. C'est ainsi que septante pour cent d'entre eux sont des femmes, alors qu'un quart de l'ensemble des ados noirs utilisent l'appli aux Etats-Unis. Trente pour cent des utilisateurs se connectent chaque jour. Tous les utilisateurs confondus regardent un milliard de vidéos par mois.

Suite à ce rachat, les trois fondateurs, à savoir Suchit Dash, Jonas Drüppel et Tim Specht, rejoignent Reddit.

