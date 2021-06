Cedric Van Holsbeke est le nouveau CTO de l'éditeur gantois de logiciels RecoMatics. Il fera aussi partie de l'équipe directoriale.

RecoMatics existe depuis 1995 et occupe une trentaine de personnes. L'entreprise est spécialisée dans la transformation numérique avec, entre autres, des systèmes de traitement et de gestion de documents. La CBC, l'Université de Mons et BAM Contractors sont au nombre de ses clients.

Van Holsbeke est en place depuis le 1er juin. Ces dix dernières années, il était actif chez FLUIDDA, où il occupait le poste de CTO depuis 2017. Van Holsbeke possède une formation d'ingénieur civil en technique de régulation et en génie biomédicale. Il a accompli ses études à l'université de Gand, où il décrocha son doctorat. L'année dernière, il obtint un Executive MBA à la Vlerick Business School.

'J'envisage d'utiliser ma connaissance en transformation numérique en vue de supporter les clients de RecoMatics dans les trajets qu'ils effectueront. Il s'agira là d'un intéressant élargissement de mon expérience, mais je pourrai aussi puiser largement dans ma formation en imagerie médicale, intelligence artificielle et développement de logiciels orientés nuage', a déclaré Van Holsbeke dans un communiqué.

