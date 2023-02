En acquérant Nessi, l'entreprise néerlandaise Aiden effectue son premier rachat à l'étranger. Elle ambitionne à terme de devenir un acteur SAP ouest-européen.

Nessi existe depuis 7 ans et occupe 35 personnes. L'entreprise a été créée et est dirigée par Kris Deroo, qui restera à son poste après le rachat.

Le nouveau propriétaire de Nessi s'appelle Aiden, une firme homologue néerlandaise, qui compte quelque 350 collaborateurs et qui a fermement l'ambition de s'étendre au niveau international. Nessi est son premier rachat, mais Aiden envisage de reprendre d'autres entreprises encore durant ce trimestre.

Pour Aiden, ce rachat représente l'arrivée d'une spécialisation supplémentaire en matière de solutions immobilières. Parmi les clients de Nessi, on recense notamment Cofinimmo, Colruyt et AG Real Estate. De son côté, Nessi aura davantage accès à de l'expertise en s'intégrant à un plus grand groupe.

'Nous aurons dorénavant une taille et une puissance d'innovation plus importantes pour desservir nos clients belges et luxembourgeois grâce à une expertise et à des solutions supplémentaires', affirme Deroo. 'Nous observons qu'en plus de SAP S/4HANA, Aiden souhaite implémenter une gamme SAP plus étoffée.' En outre, Aiden est aussi spécialisée en Mendix, contenant des solutions à faible code susceptibles de venir s'ajouter au paysage SAP.

