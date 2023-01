Cloud Software Group, issu de la fusion de Citrix et Tibco, se sépare de 15 pour cent environ de son personnel. 2.000 emplois vont ainsi disparaître.

Le directeur Tom Krause explique cette réorganisation dans un communiqué posté sur son blog. 'Hier, nous avons informé quelque 15 pour cent de l'ensemble du personnel du Cloud Software Group que leur emploi était supprimé ou était devenu superflu dans le cadre de notre processus de planification pour la nouvelle entreprise', écrit Krause.

Il évoque entre autres la suppression de fonctions devenues redondantes en raison de la fusion. Mais aussi une simplification des processus et des systèmes internes, tout comme du nombre de postes directoriaux et administratifs en support.

Krause parle aussi 'de concentrer davantage de ressources internes sur les principaux clients et sur les feuilles de route des produits correspondants, tout comme d'investir plus dans le support en vue d'améliorer la satisfaction des clients. Apparemment, investir davantage dans les clients revient donc à travailler avec moins d'employés.

Pour Krause, il s'agit là d'une décision pénible, générant beaucoup de pertes d'emploi. Le directeur qualifie cependant la réorganisation de nécessaire pour faire face à l'avenir.

Le spécialiste de la virtualisation Citrix fut racheté l'année dernière par Vista Equity Partners et Evergreen Coast Capital pour 16,5 milliards de dollars. Une fois le rachat entériné, il fusionna avec Tibco, spécialisé en business intelligence.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

