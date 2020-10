Aujourd'hui même, Data News vous présente les trois nominés pour le titre de CIO of the Year 2020. La rédaction a choisi trois CIO expérimentés qui, même en cette période corona, ne perdent pas de vue la transformation numérique de leur organisation.

En raison du brusque confinement au printemps, pas mal de CIO ont été mis devant le fait accompli, à savoir l'importance de la 'business continuity' au sein de leur organisation et une approche agile afin d'apporter rapidement les corrections là où c'était nécessaire. Mais l'innovation et les projets axés sur la transformation numérique ne peuvent s'interrompre, bien au contraire: ils doivent précisément être accélérés dans de nombreux cas. La rédaction de Data News a, dans le cadre de l'élection du CIO of the Year 2020, nominé par conséquent trois Chief Information Officers qui, selon elle, mène ces tâches dans un parfait équilibre: trois CIO disposant d'un solide mandat pour orienter entièrement leur organisation vers l'ère du numérique.

Voici les nominés Dirk Altgassen (Group CIO chez Etex) Guido Lemeire (CIO à la SNCB/NMBS) Yves Dupuy (CIO chez Euroclear)

Sur www.datanewscio.be, nous vous présentons du reste ces trois candidats de manière approfondie. A partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi voter pour votre candidat favori. Nous clôturerons les votes publics le 21 octobre. Le lauréat sera désigné par notre jury professionnel et sera récompensé lors de l'événement CIO of the Year, qui aura lieu cette année le 2 décembre de manière totalement numérique. Le professeur en neurosciences Steven Poelmans, l'auteur de l'ouvrage 'Paradoxes of leadership', y prévoit déjà un très intéressant Leadership Training: que peuvent apprendre les leaders du fonctionnement de leur propre cerveau? Les CIO, CDO, ICT Managers et tous les autres exécutifs ICT pourront y participer gratuitement. Retenez d'ores et déjà la date. Nous ouvrirons bientôt les inscriptions.

Recherchons: projets ICT/Digital innovants

Outre le CIO of the Year, nous mettrons lors de cette soirée aussi à l'honneur les projets ICT/Digital les plus novateurs. Ces innovations peuvent cibler tant l'aspect technologique que se retrouver dans une valeur ajoutée démontrable pour l'entreprise. Même des projets plus modestes peuvent à coup sûr être pris en considération. Et au cours d'une année comme celle-ci, nous sommes évidemment d'autant plus intéressés par des outils et des projets portant spécifiquement sur le covid-19. Par exemple pour faciliter les travaux hybrides, mais tout autant pour pouvoir garantir la distanciation sociale ou pour capter dans l'entreprise les flux de travail et processus changeants. Envie de soumettre un projet? C'est encore possible jusqu'au 21 octobre via www.datanewscio.be, où vous trouverez toutes les conditions et infos pratiques.

