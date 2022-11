Ces prochains mois, Proximus fera tester la technologie de la fibre optique à 10 Gigabits par seconde (Gbps) par 250 clients dans cinq villes du pays, comme la firme télécom l'annonce elle-même. Il s'agira là de l'internet le plus rapide du marché, puisqu'actuellement, le maximum est d'1 Gbps.

En février dernier, Proximus avait annoncé vouloir lancer cette année encore ce type d'offre internet. Il semble à présent qu'il s'agira d'un test à petite échelle: quiconque dispose d'un abonnement Flex Fiber à Bruxelles, Liège, Namur, Anvers et Gand, pourra poser sa candidature à une participation au test et ce, via le site web de Proximus. L'opérateur sélectionnera 250 testeurs sur base de différents critères. Ils recevront du nouveau matériel compatible avec la vitesse supérieure et pourront ensuite surfer rapidement jusqu'à la fin février, sans coût supplémentaire.

Jusqu'à 8,5 Gbps en aval

La fibre optique à 10 Gbps permet dans la pratique d'atteindre des vitesses de 8,5 Gbps en aval et d'1 Gbps en amont. Les firmes télécoms se limitent à 8,5 Gbps, afin de garantir une stabilité supplémentaire, selon Fabrice Gansbeke, porte-parole de Proximus. Cette vitesse ne peut être atteinte qu'avec un appareil fixe directement connecté au modem.

D'ici l'été prochain, Proximus entend déployer commercialement la vitesse supérieure sur l'ensemble de son réseau de fibre optique. Les clients disposant d'un abonnement Fiber qui aspirent à l'internet à 10 Gbps, devront alors payer 30 euros supplémentaires par mois pour l'option 'Ultra Fiber'.

En février dernier, Proximus avait annoncé vouloir lancer cette année encore ce type d'offre internet. Il semble à présent qu'il s'agira d'un test à petite échelle: quiconque dispose d'un abonnement Flex Fiber à Bruxelles, Liège, Namur, Anvers et Gand, pourra poser sa candidature à une participation au test et ce, via le site web de Proximus. L'opérateur sélectionnera 250 testeurs sur base de différents critères. Ils recevront du nouveau matériel compatible avec la vitesse supérieure et pourront ensuite surfer rapidement jusqu'à la fin février, sans coût supplémentaire.La fibre optique à 10 Gbps permet dans la pratique d'atteindre des vitesses de 8,5 Gbps en aval et d'1 Gbps en amont. Les firmes télécoms se limitent à 8,5 Gbps, afin de garantir une stabilité supplémentaire, selon Fabrice Gansbeke, porte-parole de Proximus. Cette vitesse ne peut être atteinte qu'avec un appareil fixe directement connecté au modem.D'ici l'été prochain, Proximus entend déployer commercialement la vitesse supérieure sur l'ensemble de son réseau de fibre optique. Les clients disposant d'un abonnement Fiber qui aspirent à l'internet à 10 Gbps, devront alors payer 30 euros supplémentaires par mois pour l'option 'Ultra Fiber'.