Proximus a mis un terme définitif au 31 décembre 2022, après plus de 20 années de fonctionnement, à l'annuaire en ligne 1207.be (en néerlandais) et à son pendant 1307.be (en français). En revanche, les numéros payants de renseignement 1207 (en néerlandais) et 1307 (en français) continuent de fonctionner, selon l'opérateur télécom.

Les sites en ligne permettaient à leurs utilisateurs de trouver gratuitement des numéros de téléphone et des adresses de particuliers et d'entreprises. Mais la pertinence de l'annuaire en ligne avait diminué car les gens ont désormais tendance à chercher les données relatives aux entreprises directement sur leur site internet, explique-t-on chez Proximus. L'opérateur a donc décidé de ne plus investir dans la maintenance des sites internet 1207.be et 1307.be.

En tant qu'opérateur historique, Proximus a eu l'obligation, jusqu'en 2014, de proposer des annuaires téléphoniques et des services de renseignement téléphoniques. L'entreprise avait tout de même continué, après 2014, à investir dans ces services. Mais depuis début 2022, la gestion de la base de données pour les annuaires téléphoniques est passée de Proximus à l'IBPT, le régulateur belge du secteur des télécommunications.

