L'organisation de services ICT des institutions publiques belges Smals a attribué à ProUnity un contrat public à grande échelle pour la recherche et la gestion d'informaticiens externes.

Le nouvel accord-cadre a une durée de 4 ans. Il permet à Smals et à ses membres de faire appel, en plus de leurs propres employés, à des informaticiens externes, tels que des indépendants et des professionnels du secteur privé. Parmi les utilisateurs actuels figurent le Parlement fédéral, les Services Publics Fédéraux des finances, de la justice, de l'intérieur et de la coopération au développement, le gouvernement wallon, Sciensano, l'INAMI, le Forem, Actiris, la Police fédérale, le Centre pour la cybersécurité, etc.

Le premier lot du méga-contrat est donc attribué à ProUnity. C'est déjà la troisième fois consécutive que l'entreprise, qui fait partie du groupe international HeadFirst, décroche ce contrat. Mais étonnamment, le précédent accord-cadre ne date que de 2021. Même à l'époque, il s'agissait d'un contrat-cadre de quatre ans d'une valeur de 93 millions d'euros. Une enquête effectuée chez Smals nous apprend que l'organisation de services a été obligée de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres, car la valeur estimée de 93 millions d'euros avait déjà été atteinte l'année précédente: à peine un an et demi après le début du contrat. Depuis quelque temps, les pouvoirs publics sont obligés de lancer un nouvel appel d'offres, si la valeur estimée est dépassée avant la fin de la durée prévue.

Le prix n'était pas le seul critère

En plus du montant et de la politique de prix, Smals a pris en compte les conditions administratives et commerciales, l'intégration, la méthodologie et le fonctionnement de la plate-forme. ProUnity met une plate-forme VMS (Vendor Management System) et une marketplace à la disposition de Smals et de ses membres. Sur la plate-forme, tant les acteurs privés que les indépendants peuvent proposer leurs services. Selon ProUnity, environ 50 organisations publient déjà quotidiennement des tâches pour des collaborateurs ICT externes. 'Pour nous, cette façon de travailler apporte une continuité et permet également à d'autres acteurs, parfois plus modestes, de travailler pour Smals et nos membres', entend-on chez Smals. Les tâches proposées aux candidats au quotidien varient largement, mais s'articulent souvent autour de projets innovants qui devraient bénéficier à la société.

Contrat à grande échelle

Le fait que la version précédente du contrat avait déjà atteint la valeur estimée pour quatre ans après à peine un an et demi, illustre l'ampleur du travail. 'Rien que cette année, Smals est à la recherche de 400 nouveaux collaborateurs. Dans le même temps, nous complétons nos projets et services avec l'expertise ICT du marché privé grâce au contrat conclu avec ProUnity', explique Donald De Keyser, contrôleur de gestion chez Smals. 'Via ProUnity, nous espérons être en mesure de le faire à nouveau moyennant des coûts administratifs minimaux pour toutes les parties. Nous attendons également des collaborateurs ICT externes qu'ils participent pleinement à notre stratégie de réutilisation et d'économies d'échelle', ajoute Frank Robben, CEO de Smals

Des centaines de millions ProUnity et Smals ne mentionnent pas de montant dans l'annonce du nouvel accord-cadre. Data News a examiné les documents de l'appel d'offres et a découvert un montant astronomiquement élevé, estimé à deux milliards d'euros, répartis sur deux lots. Le premier lot a donc été attribué à ProUnity et a une valeur estimée d'1,84 milliard d'euros. Le second lot, plus modeste, n'a pas encore été attribué et porte la valeur totale estimée à 2 milliards d'euros. Renseignements pris auprès de Smals, ce montant est à prendre avec des pincettes. Il s'agit plutôt d'un plafond de prix délibérément surestimé, ce qui devrait éviter qu'un nouvel appel d'offres doive être lancé anticipativement, a appris Data News. Mais il est clair que ce contrat portera sur des centaines de millions.

Le nouvel accord-cadre a une durée de 4 ans. Il permet à Smals et à ses membres de faire appel, en plus de leurs propres employés, à des informaticiens externes, tels que des indépendants et des professionnels du secteur privé. Parmi les utilisateurs actuels figurent le Parlement fédéral, les Services Publics Fédéraux des finances, de la justice, de l'intérieur et de la coopération au développement, le gouvernement wallon, Sciensano, l'INAMI, le Forem, Actiris, la Police fédérale, le Centre pour la cybersécurité, etc.Le premier lot du méga-contrat est donc attribué à ProUnity. C'est déjà la troisième fois consécutive que l'entreprise, qui fait partie du groupe international HeadFirst, décroche ce contrat. Mais étonnamment, le précédent accord-cadre ne date que de 2021. Même à l'époque, il s'agissait d'un contrat-cadre de quatre ans d'une valeur de 93 millions d'euros. Une enquête effectuée chez Smals nous apprend que l'organisation de services a été obligée de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres, car la valeur estimée de 93 millions d'euros avait déjà été atteinte l'année précédente: à peine un an et demi après le début du contrat. Depuis quelque temps, les pouvoirs publics sont obligés de lancer un nouvel appel d'offres, si la valeur estimée est dépassée avant la fin de la durée prévue.En plus du montant et de la politique de prix, Smals a pris en compte les conditions administratives et commerciales, l'intégration, la méthodologie et le fonctionnement de la plate-forme. ProUnity met une plate-forme VMS (Vendor Management System) et une marketplace à la disposition de Smals et de ses membres. Sur la plate-forme, tant les acteurs privés que les indépendants peuvent proposer leurs services. Selon ProUnity, environ 50 organisations publient déjà quotidiennement des tâches pour des collaborateurs ICT externes. 'Pour nous, cette façon de travailler apporte une continuité et permet également à d'autres acteurs, parfois plus modestes, de travailler pour Smals et nos membres', entend-on chez Smals. Les tâches proposées aux candidats au quotidien varient largement, mais s'articulent souvent autour de projets innovants qui devraient bénéficier à la société.Le fait que la version précédente du contrat avait déjà atteint la valeur estimée pour quatre ans après à peine un an et demi, illustre l'ampleur du travail. 'Rien que cette année, Smals est à la recherche de 400 nouveaux collaborateurs. Dans le même temps, nous complétons nos projets et services avec l'expertise ICT du marché privé grâce au contrat conclu avec ProUnity', explique Donald De Keyser, contrôleur de gestion chez Smals. 'Via ProUnity, nous espérons être en mesure de le faire à nouveau moyennant des coûts administratifs minimaux pour toutes les parties. Nous attendons également des collaborateurs ICT externes qu'ils participent pleinement à notre stratégie de réutilisation et d'économies d'échelle', ajoute Frank Robben, CEO de Smals