La firme Prodata Systems de Zaventem a décroché le contrat de numérisation de 34 salles d'opération du Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Cette commande représente un montant de cinq millions d'euros.

Grâce à l'intégration numérique, il sera possible de contrôler à distance les salles d'opération du ZN Antwerpen et de les évaluer au moyen d'un NOC (Nursing Outcomes Classification). De plus, les chirurgiens et le personnel soignant auront en permanence l'accès aux dossiers électroniques des patients (EPD). Selon Prodata, il s'agit là d'un des plus vastes projets de ce type en Belgique.

Dans une première phase, la numérisation fera en sorte que toutes les fonctions vitales du patient, telles que le coeur, les valeurs sanguines et l'oxygène soient suivies. De plus, le chirurgien pourra stocker les images d'une opération en qualité 4K, les examiner et, si nécessaire, les diffuser. Le système permettra également à un chirurgien de suivre une opération à distance et éventuellement d'y apporter son aide, comme par exemple à partir d'une autre salle que celle où l'opération a lieu.

A terme, l'objectif est d'étendre le système au moyen de capteurs capables de détecter si dans le quart d'heure qui suit, tout le matériel nécessaire sera sur place pour effectuer l'opération. Ce faisant, le personnel soignant ne devra plus quitter la salle, ce qui réduira le risque de contamination pour le patient.

Prodata Systems est le numéro un du marché de la numérisation des blocs opératoires. L'entreprise gère plus de 120 salles et a notamment des projets en cours à l'AZ Herentals, l'ASZ Aalst, l'AZ Delta et le CHU de Dinant Godinne.

