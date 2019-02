Piratage de la promesse technologique louvaniste Datacamp

Datacamp est une plate-forme d'apprentissage en ligne, spécialisée dans les cours de statistique, d'analyse et de programmation des données massives (big data). En marge d'une augmentation de capital, Datacamp expliquait fin 2018 posséder plus de 3,3 millions d'utilisateurs. Tant son CEO Jonathan Cornelissen que son CTO Dieter De Mesmaeker, les cofondateurs avec Martijn Theuwisen, n'ont pas encore pu être joints par téléphone à des fins d'explications. Dans un mail adressé aux utilisateurs et dans un article publié sur son site web, Datacamp insiste toutefois sur le fait que le piratage n'a pas touché la majorité des utilisateurs.

Datacamp a envoyé ce mail, après avoir découvert lundi avoir été piratée. L'enquête est encore en cours, mais les hackers ont eu accès à des données personnelles, telles le nom, l'adresse e-mail et les mots de passe cryptés des utilisateurs touchés. Ces mots de passe codés sont malaisément décryptables, à moins que les utilisateurs n'aient opté pour des mots de passe très simples. Par mesure de précaution, Datacamp a réinitialisé les mots de passe des utilisateurs concernés par le piratage. Dans son mail, l'entreprise annonce qu'elle collabore avec des chercheurs spécialisés et qu'elle en a aussi informé les régulateurs compétents en matière de respect de la vie privée. La faille, par laquelle les pirates sont entrés, aurait entre-temps été détectée.

Datacamp est l'une des principales promesses technologues belges. Elle a déjà récolté plus de 30 millions de dollars. Elle occupe 90 personnes réparties dans des filiales situées à Louvain (Leuven), New York et Londres.