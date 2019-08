L'application numérique de découvertes visuelles Pinterest a réussi à s'attirer davantage de nouveaux utilisateurs au deuxième trimestre. La plate-forme possède à présent 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui représente une progression de 30 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière.

Ces trois derniers mois, Pinterest a engrangé 261,2 millions de dollars de rentrées, soit 235 millions d'euros après conversion. C'est deux tiers de plus qu'il y a un an. Cette croissance est due non seulement à la hausse du nombre d'utilisateurs, mais aussi à la demande plus forte d'espace publicitaire sur la plate-forme. Sur l'ensemble de l'année 2019, Pinterest envisage de gagner 1,1 milliard de dollars.

Pinterest est entrée à la bourse de New York en avril. Suite aux coûts correspondants, l'entreprise a essuyé au trimestre écoulé une perte nette de quasiment 1,2 milliard de dollars, contre 38,4 millions de dollars, il y a un an. Cela représente donc une amplification de la perte de pas moins de... 2.919 pour cent.