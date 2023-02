Le Français Pierre-Yves Oortmeyer, qui dirige actuellement les activités de Motorola en France, assumera désormais aussi la responsabilité des marchés belge, luxembourgeois et néerlandais

Oortmeyer (46 ans) travaille depuis fin 2020 pour Motorola où il est passé de la fonction de sales director à celle de general manager pour le marché français. Le Benelux vient donc à présent s'y ajouter.

Précédemment, il fut actif notamment comme retail sales director chez Microsoft et quatre année durant comme account manager chez Nokia. Avant cela encore, il travailla chez AUDIM et chez Siemens, où il exerça diverses fonctions commerciales.

Motorola est une composante de Lenovo et veut depuis ces deux dernières années se repositionner en tant que marque premium.

