PayPal prépare sa propre monnaie virtuelle, mais l'entreprise la met à présent temporairement au frigo, parce que l'un de ses partenaires fait l'objet d'une enquête par les autorités.

PayPal supporte (uniquement aux Etats-Unis) plusieurs crypto-espèces pour les paiements, mais cela n'empêche pas l'entreprise de préparer sa propre 'stablecoin' (monnaie stable). Il s'agit en l'occurrence d'une monnaie virtuelle, dont la valeur est directement associée au cours d'une véritable monnaie, telle le dollar.

Mais ce projet est momentanément suspendu, selon des sources qui se sont confiées à l'agence de presse Bloomberg. En partie, parce que la législation en matière des crypto-monnaies est devenue plus stricte, mais aussi parce qu'un partenaire avec qui PayPal met en oeuvre son projet, à savoir Paxos, fait l'objet d'une enquête par le New York State Department of Financial Services.

PayPal déclare dans un communiqué adressé à Bloomberg qu'elle prépare bien une 'stablecoin'. 'Nous collaborons étroitement avec les régulateurs pour savoir si et quand nous pourrons aller de l'avant sur ce projet', peut-on y lire.

