Le service de paiements en ligne se sépare de 2.000 personnes, soit 7 pour cent de ses effectifs.

PayPal est la dernière en date des entreprises technologiques qui, en prévision de leurs résultats trimestriels, réduisent fortement le nombre de leurs collaborateurs. Selon PayPal, elle entend se focaliser davantage sur ses 'activités stratégiques essentielles'.

Tout comme beaucoup de ses homologues dans le secteur, PayPal a ces dernières années recruté beaucoup de personnes pour soutenir sa forte croissance. En raison notamment des différents confinements, les consommateurs ont plus souvent effectué des achats en ligne, ce qui a profité à un service de paiements comme PayPal. Mais ces confinements sont à présent terminés et laissent la place à une économie qui souffre de l'inflation et de la guerre en Ukraine.

En licenciant, PayPal rejoint une série toujours plus importante de firmes du genre. C'est ainsi que Google, Microsoft, Amazon, Oracle et d'autres encore se sont séparées de milliers de personnes ces derniers mois.

