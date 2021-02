Pauwels Consulting effectue son sixième rachat en l'espace de deux ans. Elle s'empare cette fois en grande partie du consultant IT DCI en faillite.

DCI avait été fondée en 1997 à Sint-Niklaas. L'entreprise fournissait des services de management, d'externalisation et sur site, mais elle a été forcée de déposer récemment son bilan.

Pauwels Consulting reprend à présent, via le curateur, les deux premières parties de l'entreprise, en ce compris dix-huit personnes. Le département 'field services' ne s'inscrivait pas dans la stratégie de Pauwels Consulting et ne sera donc pas racheté.

L'entreprise du fondateur et managing director Bert Pauwels est occupée à effectuer pas mal d'emplettes depuis deux ans. Le compteur en est aujourd'hui à six firmes rachetées. Le mois passé encore, elle avait repris la néerlandaise Open Web, son troisième rachat aux Pays-Bas en l'espace d'un an.

