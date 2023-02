Delaware Belux renforce son senior leadership team en y accueillant Patrick Carmans. Dans son nouveau rôle d'associé, il contribuera à l'évolution et à la croissance du fournisseur de services IT.

Carmans se chargera principalement de l'extension des activités de Delaware dans la zone du Limbourg. De plus, il se focalisera sur le renforcement des liens avec les universités, afin d'attirer du talent potentiel.

Transformations ERP et IT

Carmans débuta sa carrière chez Delaware en septembre 2018. Il se concentra alors sur le développement commercial dans divers projets IT et contribua activement à renforcer l'écosystème de Delaware. Carmans peut se prévaloir de 25 années d'expérience dans l'informatique et la gestion. Dans le passé, il fut conseiller des départements IT de très nombreuses entreprises et acquit une large expérience en matière de transformation numérique, gestion des coûts et externalisation (outsourcing). En outre, Carmans dirigea diverses transformations majeures en ERP et IT.

Selon Delaware, la promotion de Carmans au poste d'associé (partner) s'inscrit dans l'évolution et la croissance permanentes de l'entreprise au cours des vingt dernières années. Aujourd'hui, Delaware compte plus de 3.500 collaborateurs, disséminés dans vingt-neuf filiales régionales dans quinze pays.

Carmans se chargera principalement de l'extension des activités de Delaware dans la zone du Limbourg. De plus, il se focalisera sur le renforcement des liens avec les universités, afin d'attirer du talent potentiel.Carmans débuta sa carrière chez Delaware en septembre 2018. Il se concentra alors sur le développement commercial dans divers projets IT et contribua activement à renforcer l'écosystème de Delaware. Carmans peut se prévaloir de 25 années d'expérience dans l'informatique et la gestion. Dans le passé, il fut conseiller des départements IT de très nombreuses entreprises et acquit une large expérience en matière de transformation numérique, gestion des coûts et externalisation (outsourcing). En outre, Carmans dirigea diverses transformations majeures en ERP et IT.Selon Delaware, la promotion de Carmans au poste d'associé (partner) s'inscrit dans l'évolution et la croissance permanentes de l'entreprise au cours des vingt dernières années. Aujourd'hui, Delaware compte plus de 3.500 collaborateurs, disséminés dans vingt-neuf filiales régionales dans quinze pays.