Les systèmes IT et le site web de Colruyt sont momentanément paralysés. La cause en est un problème interne. Les magasins, eux, restent ouverts.

Colruyt connaît une panne générale de réseau depuis cette nuit. Cette panne est due à une adaptation des systèmes qui a eu lieu la nuit dernière dans le centre de données de l'entreprise, comme le confirme la porte-parole Hanne Poppe à Data News.

"Les magasins sont ouverts, et les clients peuvent y faire leurs courses sans problème. La panne n'impacte que des applis telles Collect and Go. Nous avons par conséquent demandé personnellement aux utilisateurs d'une telle appli de postposer l'enlèvement de leur commande."

Il ne s'agit en aucun cas d'un piratage ou d'une attaque au rançongiciel. Le groupe de vente au détail déclare mettre tout en oeuvre pour résoudre le problème dans les plus brefs délais.

