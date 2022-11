Palo Alto Networks, un acteur dans le domaine de la cybersécurité, a annoncé sur Zoomtopia un partenariat avec Zoom Video Communications, l'entreprise à l'initiative du service d'appels vidéo populaire Zoom.

Les deux parties créeront des solutions conjointes dans le but d'offrir une meilleure expérience d'utilisation à leurs clients mutuels, peut-on lire dans l'annonce. De plus, les deux entreprises veulent aider à simplifier et à sécuriser le travail hybride.

Première solution intégrée

'Les gestionnaires réseau et UCaaS sont responsables de l'expérience applicative des utilisateurs finaux. Mais il n'existe actuellement aucun produit qui offre toutes les informations nécessaires pour résoudre les problèmes, en faire rapport et améliorer l'expérience des collaborateurs extérieurs', affirme Pamela Cyr, vicepresident Technical Partnerships chez Palo Alto Networks.

'Nous nous réjouissons de fournir, conjointement avec Zoom Video Communications, la première solution intégrée du secteur permettant une compréhension complète des principales causes impactant la qualité des réunions et des appels pour les utilisateurs finaux.'

En collaboration avec Dutch IT-channel.

