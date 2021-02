La firme de sécurité a déboursé 156 millions de dollars pour racheter l'entreprise DevSecOps Bridgecrew.

Bridgecrew a mis au point une plate-forme sécuritaire de 'developer-first infrastructure-as-code', selon Palo Alto Networks. L'objectif est d'intégrer les produits de la petite entreprise dans Prisma, le produit de sécurité dans le nuage de Palo Alto Networks.

'Bridgecrew offre un précieux éventail de possibilités qui intéressent nos clients', écrit Lee Klarich, vice président chez Palo Alto Networks, à propos du rachat. 'Mais cela ouvre aussi des opportunités pour nous lier plus étroitement avec la communauté des développeurs, qui est très importante pour le futur de la sécurité dans le nuage.'

Palo Alto Networks a versé 156 millions de dollars, soit quelque 130 millions d'euros après conversion, pour acquérir la petite entreprise Bridgecrew, dont les fondateurs resteront à bord.

Le rachat s'inscrit dans toute une série d'acquisitions que Palo Alto Networks a effectuées ces dernières années dans un but de sécurité bout-à-bout notamment. Le produit Prisma Cloud de l'entreprise doit offrir une sécurité dans le nuage et ce, du développement jusqu'au fonctionnement. C'est dans la même mouvance que l'entreprise avait déjà aussi racheté entre autres Twistlock, Aporeto et Puresec.

