Le spécialiste des tableaux électriques P&V Group se tourne vers les centres de données. 'Nous voulons participer à la construction de centres de données d'abord en Belgique, puis aux Pays-Bas', explique son CEO Joris Vrancken.

P&V Group est le tout nouveau membre de l'organisation sectorielle Belgian Digital Infrastructure Association (BDIA). Ce n'est pas un hasard, car le groupe chapeautant P&V Panels, EBB et eReM ambitionne d'apporter sa puissance au secteur des centres de données. 'La construction de nouveaux centres de données est à présent souvent confiée à des acteurs étrangers. Nous voulons changer cela. Dans le même temps, notre ambition est de regarder par-delà la Belgique. Pour nous, les Pays-Bas représentent l'étape logique suivante', déclare le CEO Joris Vrancken dans un communiqué de presse.

A première vue, cela peut sembler étrange de la part de P&V Group de considérer à présent les centres de données comme un nouveau débouché. 'Mais les tableaux électriques dans un Building Management System représentent des éléments fixes d'un centre de données. En matière de courant et de refroidissement, ainsi que sur le plan de l'harmonisation de toutes les techniques, nous possédons à coup sûr la connaissance requise', ajoute Vrancken. Une connaissance que le groupe entend faire valoir au sein de BDIA.

P&V Group travaille actuellement pour quatre secteurs: infra, industrie, OEM et le marché de la construction. 'Sur ce dernier marché, nous pensons que la proportion des centres de données ne fera que croître conjointement avec la hausse de la numérisation. Notre ambition est de devenir un partenaire privilégié pour les centres de données', conclut Vrancken.

P&V Group dispose de filiales à Heusden-Zolder, Genk et Courtrai, mais aussi à Zwijndrecht aux Pays-Bas. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et occupe 375 personnes.

P&V Group est le tout nouveau membre de l'organisation sectorielle Belgian Digital Infrastructure Association (BDIA). Ce n'est pas un hasard, car le groupe chapeautant P&V Panels, EBB et eReM ambitionne d'apporter sa puissance au secteur des centres de données. 'La construction de nouveaux centres de données est à présent souvent confiée à des acteurs étrangers. Nous voulons changer cela. Dans le même temps, notre ambition est de regarder par-delà la Belgique. Pour nous, les Pays-Bas représentent l'étape logique suivante', déclare le CEO Joris Vrancken dans un communiqué de presse.A première vue, cela peut sembler étrange de la part de P&V Group de considérer à présent les centres de données comme un nouveau débouché. 'Mais les tableaux électriques dans un Building Management System représentent des éléments fixes d'un centre de données. En matière de courant et de refroidissement, ainsi que sur le plan de l'harmonisation de toutes les techniques, nous possédons à coup sûr la connaissance requise', ajoute Vrancken. Une connaissance que le groupe entend faire valoir au sein de BDIA.P&V Group travaille actuellement pour quatre secteurs: infra, industrie, OEM et le marché de la construction. 'Sur ce dernier marché, nous pensons que la proportion des centres de données ne fera que croître conjointement avec la hausse de la numérisation. Notre ambition est de devenir un partenaire privilégié pour les centres de données', conclut Vrancken.P&V Group dispose de filiales à Heusden-Zolder, Genk et Courtrai, mais aussi à Zwijndrecht aux Pays-Bas. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et occupe 375 personnes.