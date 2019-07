Orange annonce qu'elle a entériné la reprise d'Upsize et de ses filiales BKM et CC@PS.

Le rachat avait été annoncé le 29 avril déjà et est donc à présent formellement entériné et agréé. Orange versera un montant de 52,4 millions d'euros, à savoir 35,4 millions pour le rachat proprement dit, plus la reprise d'un endettement de 17 millions d'euros.

Upsize se compose de l'intégrateur ICT BKM, dont dépendent aussi Fonitel, Data Unit, VoXX cloud Voice et CC@PS. Orange entend ainsi renforcer son offre B2B. BKM occupe 230 spécialistes, notamment en communications unifiées et en collaboration. L'entreprise a généré l'année dernière 43 millions d'euros de rentrées pro-forma.

Data News a parlé peu après le rachat avec Orange à propos des projets de l'entreprise, maintenant qu'elle a repris un intégrateur d'envergure.