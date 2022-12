Orange Belgium doublera au minimum le plafond de données de tous ses abonnements mobiles Go - son abonnement Go Extrême passant même de 70 à 300 GB -, annonce mercredi dans un communiqué l'opérateur.

Pour accompagner cette adaptation, Orange a également décidé d'adapter ses tarifs à la hausse. Ces changements seront effectifs à partir du 15 janvier 2023.

La hausse du prix des abonnements concerne toute la gamme chez Orange, à l'exception de l'offre hey! qui ne sera pas augmentée. Les augmentations mensuelles des prix vont de 1 à 5 euros selon l'abonnement. L'offre Go Plus passera, par exemple, de 21 à 23 euros par mois et l'offre Home Internet de 42 à 46 euros par mois.

Orange justifie cette augmentation du prix en raison du contexte économique actuel et le niveau d'inflation sans précédent. "Par conséquent, l'opérateur doit adapter plusieurs prix pour maintenir la qualité des services et le niveau d'investissement d'Orange Belgium", fait-il savoir.

