Le géant électronique chinois OPPO, surtout connu chez nous pour ses smartphones, a présenté l'OHealth H1, un moniteur de santé pour toute la famille. Cela s'est passé ce mercredi lors de l'annuel OPPO Inno Day, où le fabricant a également dévoilé les lunettes à réalité assistée Air Glass 2.

OPPO a en coulisses déjà sensiblement investi dans la technologie de santé intelligente. C'est ainsi que la firme a en 2021 fondé l'OPPO Health Lab pour le développement d'approches pro-actives en vue d'aider les utilisateurs à adopter un style de vie sain. Cette année, elle a avec OHealth créé aussi une nouvelle sous-marque de 'smart healthcare' (soins de santé intelligents). L'OHealth H1 en est le premier résultat tangible.

Six fonctions en un seul appareil

Le nouveau gadget sanitaire est, selon OPPO, destiné à un usage familial et combine six fonctions de santé en un seul et même appareil. Pensons ici à la mesure de la saturation en oxygène, de la fréquence cardiaque et de la température corporelle, à la réalisation d'un électrocardiogramme (ECG), mais aussi à la fonction de stéthoscope pour le coeur et les poumons, ainsi qu'au suivi du sommeil.

'Contrairement aux concepts industriels d'équipement médical traditionnel, l'OHealth H1 est un appareil ultraléger (95 grammes) à bords esthétiquement arrondis et de forme ovale concentrique. L'OHealth H1 peut être par conséquent emmené partout facilement en vue d'intégrer des mesures de santé régulières dans les activités quotidiennes', selon OPPO. L'entreprise n'a pas encore précisé quand l'appareil sera commercialisé et à quel prix.

Lunettes intelligentes

Toujours lors de l'OPPO Inno Day, le fabricant a procédé à la démonstration de ses nouvelles lunettes Assisted Reality, les Air Glass 2. Ces dernières pèsent 38 grammes seulement et sont équipées en exclusivité de la lentille à guide d'ondes diffractive SRG développée par OPPO. Ces lentilles permettent une correction visuelle et supportent d'autres ajustements, ce qui les rend presqu'impossibles à distinguer des lunettes ordinaires, selon le fabricant.

Les OPPO Air Glass 2 permettent entre autres les communications téléphoniques, les traductions en temps réel et la navigation basée sur la localisation. Elles peuvent aussi convertir la parole en texte pour les personnes malentendantes. On ignore ici aussi quand le gadget sera disponible.

Les Air Glass 2. © OPPO

