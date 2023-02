Le navigateur Opera sera bientôt équipé de services proposant du contenu généré par l'intelligence artificielle (AI), dont le populaire ChatGPT. Cela comprendra entre autres une barre latérale dans laquelle apparaîtra un résumé succinct du site web visité via l'intelligence artificielle.

Opera est connu pour son intégration rapide de services et d'outils internet qui sont rapidement entrés dans les moeurs, comme WhatsApp, TikTok et Telegram. Maintenant que ChatGPT a dépassé le cap des cent millions d'utilisateurs, le développeur estime que le moment est venu pour ajouter aussi ce genre de projets AI au navigateur.

Nous voulons faire d'Opera la passerelle vers un web piloté par l'AI.

'Au cours des plus de 25 ans d'histoire de notre entreprise, nous avons toujours été à la pointe de l'innovation en matière de navigateurs. Que nous inventions des onglets pour navigateur ou que nous offrions à nos utilisateurs un accès incorporé aux outils AI génératifs, nous repoussons toujours les limites de ce qui est possible sur internet', déclare Song Lin, co-CEO d'Opera. 'Nous voulons faire d'Opera la passerelle vers un web piloté par l'AI.'

Interaction avec les fonctions AI

Opera envisage d'ajouter plusieurs services de contenus générés par AI à la barre latérale du navigateur. De plus, l'entreprise travaille, à l'entendre, aussi à 'améliorer l'expérience de navigation avec des fonctions qui interagissent avec les nouvelles possibilités pilotées par l'AI générative'.

L'un des premières fonctions à être testées est le bouton 'Raccourcir', capable d'utiliser l'AI pour générer de brefs résumés d'une page web ou d'un article. La nouvelle fonctionnalité sera présente tant sur les versions desktop d'Opera que sur les navigateurs mobiles.

Opera est connu pour son intégration rapide de services et d'outils internet qui sont rapidement entrés dans les moeurs, comme WhatsApp, TikTok et Telegram. Maintenant que ChatGPT a dépassé le cap des cent millions d'utilisateurs, le développeur estime que le moment est venu pour ajouter aussi ce genre de projets AI au navigateur.'Au cours des plus de 25 ans d'histoire de notre entreprise, nous avons toujours été à la pointe de l'innovation en matière de navigateurs. Que nous inventions des onglets pour navigateur ou que nous offrions à nos utilisateurs un accès incorporé aux outils AI génératifs, nous repoussons toujours les limites de ce qui est possible sur internet', déclare Song Lin, co-CEO d'Opera. 'Nous voulons faire d'Opera la passerelle vers un web piloté par l'AI.'Interaction avec les fonctions AIOpera envisage d'ajouter plusieurs services de contenus générés par AI à la barre latérale du navigateur. De plus, l'entreprise travaille, à l'entendre, aussi à 'améliorer l'expérience de navigation avec des fonctions qui interagissent avec les nouvelles possibilités pilotées par l'AI générative'.L'un des premières fonctions à être testées est le bouton 'Raccourcir', capable d'utiliser l'AI pour générer de brefs résumés d'une page web ou d'un article. La nouvelle fonctionnalité sera présente tant sur les versions desktop d'Opera que sur les navigateurs mobiles.