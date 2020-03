Nvidia rachète pour un montant non communiqué SwiftStack, un 'software-defined specialist' en applications de stockage d'objets. Nvidia utilise la technologie de SwiftStack depuis un petit temps déjà.

Joe Arnold, CPO et co-fondateur de SwiftStack, annonce dans un communiqué de presse que ce rachat sera entériné dans les prochaines semaines. Il promet qu'une partie des outils open source de l'entreprise continuera d'exister dans le futur.

Rien n'a filtré à propos du montant versé par Nvidia pour acquérir SwiftStack. Selon le site Techcrunch, l'entreprise a recueilli ces dernières années 23,6 millions de dollars de la part notamment de Mayfield Fund et d'OpenView Venture Partners.

Swiftstack existe depuis 2011 et mise pleinement sur OpenStack. Parmi ses clients, on trouve entre autres PayPal, Verizon et Nvidia elle-même.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

