La société NRB et son actionnaire majoritaire Ethias ont fait une offre liante de minimum 50 millions d'euros pour racheter Win au groupe liégeois Nethys, rapporte Le Soir mardi. L'homme d'affaires François Fornieri et Stéphane Moreau avaient acquis cette entité pour 8 millions il y a trois ans.

En 2019, Nethys, alors dirigé par Stéphane Moreau, avait voulu vendre la filiale spécialisée dans les services informatiques à Ardentia, une entreprise fondée par François Fornieri, créateur et ancien patron de la société pharmaceutique Mithra, et dont la direction était assurée par Stéphane Moreau. Win ainsi qu'Elicio (société spécialisée dans l'énergie éolienne) et VOO avaient alors été cédées sans que la maison-mère Enodia (ex-Publifin) n'en ait été avertie.

Le gouvernement wallon avait finalement cassé les différentes ventes, notamment pour conflits d'intérêts, manque de mise en concurrence et pour le montant très faible de certaines transactions.

A l'époque, NRB avait déjà marqué son intérêt pour Win, estimant la valeur de la société entre 25 et 30 millions d'euros, rappelle Le Soir. La société a grandi depuis, est passée de 98 équivalents temps plein fin 2020 à 130 lors de la clôture du bilan 2021 et son chiffre d'affaires a grimpé de 41 à près de 52 millions d'euros. En juin dernier, Nethys a retenu deux candidats pour négocier une vente: un fonds de private equity américain et NRB, concurrent direct de Win en terres liégeoises.

Le groupe Enodia/Nethys doit désormais remettre un avis conforme et l'opération sera ensuite suspendue à l'approbation du ministre wallon des Pouvoirs locaux et de l'Autorité belge de la concurrence.

Selon le journal, sauf coup de théâtre, "les jeux sont faits".

