Melexis a fait état mercredi de ses résultats annuels pour 2022 et l'entreprise yproise spécialisée dans les solutions micro-électroniques pour l'automobile aligne les records, bénéficiant toujours de l'électrification du secteur.

Son chiffre d'affaires s'élève à 836,2 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport à 2021 alors que son résultat d'exploitation (ebit) atteint 226,5 millions d'euros (27,1% du chiffre d'affaires), en progression de 53%. Plus de 90% des ventes de l'entreprise belge sont liées à l'automobile.

Le bénéfice net de Melexis se monte quant à lui à 197,2 millions d'euros ou 4,88 euros par action, ce qui correspond à un bond de 50% sur un an.

"(...) malgré les contraintes d'approvisionnement, 2022 a été une fois de plus une année record pour Melexis. Notre croissance a été supportée par l'électrification ainsi que par une augmentation significative des applications de carrosserie, de châssis et de sécurité. La demande des produits automobiles pour ces applications est toujours très forte, alors que l'offre limitée de notre chaîne d'approvisionnement continue de nécessiter la répartition des produits disponibles", commente le CEO, Marc Biron, cité dans un communiqué.

Le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 3,50 euros par action, soit un acompte sur dividende de 1,30 euro par action qui a été payé en octobre 2022 et un dividende final de 2,20 euros par action qui sera payable après l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

S'agissant de ses perspectives, Melexis prévoit au premier trimestre de 2023 un chiffre d'affaires situé dans une fourchette de 225 à 230 millions d'euros et prévoit une augmentation de ses ventes entre 11% et 16% pour l'ensemble de l'année 2023, avec une marge d'exploitation autour de 26%.

Son chiffre d'affaires s'élève à 836,2 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport à 2021 alors que son résultat d'exploitation (ebit) atteint 226,5 millions d'euros (27,1% du chiffre d'affaires), en progression de 53%. Plus de 90% des ventes de l'entreprise belge sont liées à l'automobile.Le bénéfice net de Melexis se monte quant à lui à 197,2 millions d'euros ou 4,88 euros par action, ce qui correspond à un bond de 50% sur un an."(...) malgré les contraintes d'approvisionnement, 2022 a été une fois de plus une année record pour Melexis. Notre croissance a été supportée par l'électrification ainsi que par une augmentation significative des applications de carrosserie, de châssis et de sécurité. La demande des produits automobiles pour ces applications est toujours très forte, alors que l'offre limitée de notre chaîne d'approvisionnement continue de nécessiter la répartition des produits disponibles", commente le CEO, Marc Biron, cité dans un communiqué.Le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 3,50 euros par action, soit un acompte sur dividende de 1,30 euro par action qui a été payé en octobre 2022 et un dividende final de 2,20 euros par action qui sera payable après l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.S'agissant de ses perspectives, Melexis prévoit au premier trimestre de 2023 un chiffre d'affaires situé dans une fourchette de 225 à 230 millions d'euros et prévoit une augmentation de ses ventes entre 11% et 16% pour l'ensemble de l'année 2023, avec une marge d'exploitation autour de 26%.