Le fournisseur européen de services de cybersécurité Nomios Group, qui opérait précédemment sous l'appellation Infradata, a pris une participation majoritaire dans Aditinet, un acteur de cybersécurité actif sur le marché italien.

En reprenant Aditinet, Nomios Group verra son chiffre d'affaires annuel atteindre 400 millions d'euros avec plus de 600 équivalents temps plein (FTE) sur ses sept marchés européens, dont la Belgique. L'actuel CEO et fondateur (Paolo Marsella) et le CFO (Alberto Mez) restent des actionnaires minoritaires. Ils continueront de diriger l'entreprise et se chargeront de son intégration au sein de Nomios Group.

Piratage éthique

'Le rachat d'Aditinet offre beaucoup d'avantages, comme des portefeuilles de fournisseurs partagés, une importante expertise et une volumineuse clientèle en Italie. En outre, cette acquisition nous permettra d'ajouter à notre gamme de nouveaux services tels que le piratage éthique', explique Sébastien Kher, CEO de Nomios Group.

'Nous examinons la possibilité d'utiliser immédiatement les capacités SOC de Nomios, afin de surveiller les périmètres numériques de nos clients', affirme pour sa part le directeur d'Aditinet, Paolo Marsella, qui accorde en outre une grande importance aux 'nombreuses références SASE' (Secure Access Service Edge) de Nomios Group.

