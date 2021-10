HMD Global, l'entreprise qui, depuis quelques années, produit les appareils de Nokia, a dévoilé ce mercredi sa première tablette. Il s'agit de la Nokia T20, un appareil Android à écran 2K de 10,4 pouces vendu au prix de base de 219 euros.

La T20 n'est pas la première tablette Android de Nokia. C'est ainsi que la firme finnoise avait en 2014 déjà introduit la N1. Et un an avant, c'était la Nokia Lumia 2520 qui avait vu le jour, mais il s'agissait alors d'un appareil équipé de Windows RT comme système d'exploitation. Pour HMD Global, c'est la première tablette que la firme lance sur le marché sous la marque Nokia.

Puissante batterie

La Nokia T20 tourne sur Android 11 et fait partie du programme Android Enterprise Recommended (AER), ce qui implique que la tablette satisfait aux normes strictes auxquelles les entreprises peuvent implémenter et gérer leur matériel de manière sûre. La nouvelle tablette s'inscrit aussi dans HMD Enable Pro, la solution d'enterprise mobility management qui aide les entreprises à gérer leurs appareils à partir de ce qu'on appelle une one-stop-shop interface.

HMD Global a équipé sa tablette d'une puissante batterie de 8.200mAh. Selon le fabricant, celle-ci garantit quinze heures de navigation sur le web, sept heures de réunions téléphoniques ou encore dix heures de visionnement de films. L'écran n'émet que peu de lumière bleue, ce qui est une bonne nouvelle pour les yeux (et la quiétude nocturne) des utilisateurs.

Autres caractéristiques intéressantes: les appareils photo de 8 et 5 méga-pixels, les haut-parleurs stéréo et les deux micros. Les propriétaires d'une Nokia T20 sont en outre assurés de deux ans de mises à niveau du système d'exploitation et de trois ans de mises à jour sécuritaires mensuelles.

Prix et disponibilité

La Nokia T20 sortira en décembre sur le marché, d'abord dans une configuration de 4 Go de mémoire RAM, de 64 Go de capacité de stockage et avec LTE plus wifi. Son prix conseillé sera de 249 euros. Suivra ensuite une version 'wifi-only' au prix de 219 euros.

