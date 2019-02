'Nissan, Renault et Mitsubishi vont collaborer avec Google à un taxi autonome'

L'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi est un acteur en vue sur le marché des voitures électriques avec une forte présence en Asie. Les constructeurs automobiles veulent à présent collaborer avec l'entreprise soeur de Google, Waymo, qui met au point de la technologie pour voitures autonomes. Les entreprises finaliseraient pour l'instant les derniers détails de l'accord qui sera, selon toute attente, annoncé au printemps.

Fin de l'année dernière, le service de taxis autonomes de Waymo avait démarré à Phoenix (Arizona). Les voitures sans chauffeur ont déjà parcouru des millions de kilomètres sur les routes américaines.

Google avait précédemment déjà conclu des accords comparables avec Fiat Chrysler et Jaguar Land Rover. L'entreprise s'est déjà associée à Renault, Nissan et Mitsubishi pour incorporer son système de navigation et son assistance vocale dans leurs voitures. Il en résulte que des services tels Google Maps, Google Assistent et Google Play Store sont désormais disponibles dans leur tableau de bord.