Le géant technologique Apple a invité ses fournisseurs à réduire la production de composants pour les AirPods, MacBooks et Apple Watches au premier trimestre de cette année en raison d'une demande moindre de ces produits. Voilà ce que révèle le journal d'affaires japonais Nikkei après s'être informé auprès des fournisseurs asiatiques.

Selon un manager d'une entreprise de livraison, Apple a déclaré que pour quasiment tous les composants, leur production doit être réduite à cause d'une diminution de la demande. Il est possible que cette situation soit due à la forte inflation, ce qui rend les consommateurs plus hésitants à acheter des produits électroniques. A l'automne dernier, Apple avait par conséquent déjà revu à la baisse son quota de production des nouveaux iPhone.

L'importante période des fêtes de fin d'année est en outre terminée, ce qui fait que les ventes sont en recul. C'est en effet durant cette période englobant le Black Friday et la Noël qu'Apple vend le plus de produits.

A la bourse de New York, le cours de l'action Apple a perdu plus de quatre pour cent hier mardi. Il en résulte que la valeur marchande de l'entreprise est passée sous la barre des deux billions de dollars (quasiment 1.900 milliards d'euros). Il y a exactement un an, la valeur marchande d'Apple dépassait encore légèrement les trois billions de dollars.

