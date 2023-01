L'année dernière, les fabricants d'électronique ont écoulé beaucoup moins de PC qu'en 2021. Après deux années, au cours desquelles les consommateurs ont acheté dans le monde davantage d'ordinateurs portables et de bureau à des fins de télétravail, les ventes ont l'an dernier régressé de 16 pour cent à un peu plus de 285 millions d'unités. Voilà ce qu'a déterminé l'analyste de marché Canalys, qui cite aussi comme cause les conditions économiques plus difficiles.

Chez le principal fabricant de PC au monde, l'entreprise chinoise Lenovo, le nombre d'ordinateurs vendus a reculé de quasiment 29 pour cent. Chez le numéro deux mondial, HP, la régression a été quasiment aussi importante, alors que leur rival Dell a connu une chute de plus de 37 pour cent.

Selon l'analyste Ishan Dutt de Canalys, les consommateurs sont devenus plus prudents au niveau de leurs dépenses importantes sur les grands marchés que sont les Etats-Unis et l'Europe, du fait que cela leur revient sensiblement plus cher d'assouvir leurs besoins de base comme l'alimentation, le gaz et l'électricité. Les magasins d'électronique y ont réagi en appliquant de fortes remises, mais cela n'a pas conduit à un redressement des ventes de PC.

Recul ou stagnation

Une majorité des fabricants de PC s'attend à ce que de nombreux consommateurs attendent encore cette année avant d'acheter un nouvel ordinateur. Dans une enquête effectuée par Canalys, soixante pour cent des entreprises électroniques déclarent tabler sur un recul ou une stagnation de leurs chiffres de vente.

Il n'empêche qu'il y aussi de quoi être optimiste à long terme, selon l'analyste de marché. C'est ainsi qu'en 2022, les gens ont encore acheté plus de PC qu'en 2019, la dernière année ayant précédé la pandémie du corona. Et pour cette année, les ventes resteront supérieures à celles du niveau pré-corona, prévoit Canalys.

