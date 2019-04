Le service de diffusion Netflix est en train d'expérimenter une nouvelle fonction destinée à vous aider à regarder quelque chose, même si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez voir.

Netflix a confirmé qu'elle expérimente pour l'instant une sorte de mode 'shuffle' pour vous permettre de cliquer aisément sur une série populaire par exemple et d'en lancer un épisode aléatoire. L'idée sous-jacente est d'en revenir quelque peu à l'expérience de visionnement traditionnel de la télévision, où il ne fallait pas trop réfléchir, mais simplement allumer la TV pour regarder d'un oeil une série (en général un épisode de Dallas ou de Dinasty).

Avec l'arrivée et le succès des services de diffusion, les utilisateurs disposent de davantage d'options, mais ils doivent pour cela exécuter des manipulations supplémentaires et faire face au stress du choix à effectuer. Pour quiconque ne souhaite pas vraiment réfléchir en soirée et se prélasser simplement sur son divan face à la télé, il y a donc désormais la nouvelle fonction 'shuffle' (visionnement aléatoire). Dans un premier temps, Netflix est en train de la tester sur une sorte de série que les gens regardent, quand ils ne savent pas trop quoi faire. Des séries telles 'The Office', 'New Girl', 'Arrested Development', etc. Elles seront alors proposées dans le cadre d'un nouveau programme baptisé 'Play a Random Episode' (Reproduire un épisode aléatoire).