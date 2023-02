Netflix renonce au partage non autorisé de comptes, ce qui lui fait perdre pas mal de revenus. Après avoir pris des mesures dans quelques pays d'Amérique latine, le service de diffusion s'attaque désormais à l'Europe avec pour commencer les sous-comptes payants en Espagne et au Portugal. D'autres pays suivront ces prochains mois, a fait savoir l'entreprise cette semaine.

Netflix estime qu'au niveau mondial, quelque 100 millions de ménages utilisent le compte Netflix d'un membre de la famille ou d'un ami. Cela représente un manque à gagner pour le service de streaming, qui souhaite réagir, comme il l'avait annoncé précédemment déjà.

Les premiers pays en Europe, où les nouvelles règles s'appliqueront, seront l'Espagne et le Portugal. Dans ces pays, les utilisateurs de Netflix pourront certes continuer à partager leur compte Standard ou Premium avec (au maximum) deux autres personnes n'habitant pas sous le même toit, mais désormais moyennant un supplément. Le prix diffèrera du reste d'un pays à l'autre: les Espagnols verseront 5,99 euros par mois en plus par personne, contre 3,99 euros pour les Portugais.

Les montants que vous paierez, probablement bientôt aussi dans notre pays, pour des sous-comptes, seront cependant inférieurs aux tarifs habituels d'un abonnement Netflix: la formule Standard revient actuellement à 13,49 euros par mois, alors que l'abonnement Premium plus étendu coûte 17,99 euros. La formule Basic meilleur marché (8,99 euros) n'est pas prise en considération pour les sous-comptes.

Les nouvelle règles seront immédiatement appliquées au Canada et en Nouvelle-Zélande également. Reste à savoir si les utilisateurs de Netflix seront prêts à payer plus ou s'ils délaisseront le service de diffusion. L'entreprise espère pouvoir convaincre le client de rester avec du contenu exclusif. Elle proposera aussi dans certaines régions une formule de base plus abordable, accompagnée de publicités.

