Netflix a diminué les prix de ses abonnements dans plus de 100 pays (mais pas en Belgique). Il s'agit essentiellement de régions à bas revenus, où le service de streaming ne possède guère de clients.

Netflix a confirmé avoir ajusté ses prix dans certains pays. Selon le Wall Street Journal, il est question de pays disséminés un peu partout dans le monde. En Europe, les clients habitant dans des pays tels la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie devraient payer moins. Dans certains cas, Netflix irait jusqu'à diminuer ses prix de moitié, selon le journal américain.

D'après le cabinet d'études Ampere Analysis, plus de 10 millions des 230 millions d'abonnés de Netflix, bénéficieraient d'une réduction de prix. Précédemment déjà, Netflix avait baissé ses prix en Inde et dans certains pays du sud-est asiatique, où sa croissance stagnait. Netflix déploie également des abonnements plus abordables dans certains pays, où les clients doivent tolérer des publicités. L'entreprise expérimente aussi des façons d'éviter que les clients ne partagent leur mot de passe avec d'autres.

