Elon Musk, le propriétaire de Twitter, déclare que fin 2023 sera un 'bon timing' pour trouver un nouveau directeur pour l'entreprise.

Musk reconnaît que l'organisation de Twitter doit être plus stable et financièrement saine et que l'entreprise doit présenter une feuille de route claire au niveau des produits. C'est là la réponse qu'il a donnée à une question posée lors du World Government Summit de Dubai, selon l'agence Reuters.

Musk a repris Twitter en automne dernier et en est de ce fait devenu directement le CEO. Quasi instantanément, plus de la moitié du personnel fut licenciée dans une tentative de réduire les coûts. Twitter n'a en fait jamais été vraiment rentable. Mais fin de l'année passée déjà, Musk indiqua son intention de mettre quelqu'un d'autre à sa tête. 'Dès que je pourrai trouver quelqu'un qui soit suffisamment fou pour assumer cette fonction', avait-il alors affirmé sur Twitter.

Avec Musk comme CEO, Twitter a entre autres lancé la variante payante Twitter Blue. Mais l'entreprise ajuste aussi régulièrement ses paramètres au grand désappointement des utilisateurs. Par ailleurs, Musk accepte de nouveau des comptes qui avaient été exclus pour des raisons de propagation de messages haineux ou d'autres infractions, ce qui fait fuir de nombreux annonceurs publicitaires.

