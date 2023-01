Le géant informatique américain Microsoft, invoquant la conjoncture économique et les changements de priorités de ses clients, a annoncé mercredi qu'il allait licencier environ 10.000 employés d'ici fin mars, ébranlant un peu plus un secteur déjà touché par plusieurs grands plans sociaux. La filiale belge ne faisait aucun commentaire à la suite de cette annonce.

L'entreprise, qui licencie ainsi un peu moins de 5% de ses effectifs, prévoit aussi de modifier son portefeuille d'équipements informatiques et de réduire le nombre d'espaces de travail. Ces mesures d'économies représenteront une charge de 1,2 milliard de dollars dans les comptes du deuxième trimestre décalé que le groupe doit dévoiler le 24 janvier. Son chiffre d'affaires est attendu en progression de seulement 2,7% sur un an, un rythme très faible pour le géant informatique habitué à une croissance à deux chiffres.

Dans une lettre aux employés rendue publique, le patron de Microsoft, Satya Nadella, explique que si "les clients ont accéléré leurs dépenses informatiques pendant la pandémie", ils sont maintenant en train de chercher à les optimiser pour "faire plus avec moins". Les entreprises du monde entier font par ailleurs preuve de "prudence" face aux risques de récession tandis que les progrès de l'intelligence artificielle secouent le secteur, avance-t-il.

Microsoft avait initialement résisté grâce au dynamisme de l'informatique à distance (cloud), mais les entreprises tendent à limiter leurs investissements depuis quelques mois par crainte d'une dégradation de la conjoncture. Microsoft avait déjà procédé à deux séries de licenciements, une en juillet, qui portait selon l'entreprise, sur moins de 1% des effectifs. La deuxième a elle eu lieu en octobre et visait moins de 1.000 personnes, selon le site d'information Axios.

Microsoft, qui selon son site compte actuellement 221.000 employés dans le monde, en avait embauché 75.000 depuis 2019, rappelle Dan Ives, du cabinet Wedbush, dans une note. Quelque 300 personnes travaillent pour Microsoft en Belgique, principalement au siège à Zaventem. La filiale belge n'était pas en mesure mercredi de dire si l'annonce du patron du groupe aurait des répercussions chez nous.

