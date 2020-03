Microsoft a racheté npm, une plate-forme pour développeurs JavaScript. L'objectif est de l'intégrer à GitHub.

npm est l'acronyme de Node Package Manager et se compose d'une part d'un client et d'autre part d'une base de données en ligne de paquets publics et (contre paiement) privés. Elle héberge aujourd'hui 1,3 million de paquets représentant 75 milliards de téléchargements par mois.

On ignore combien Microsoft va payer pour ce rachat. Mais npm indique que le registre npm restera disponible en open source et demeurera gratuit pour les développeurs.

Une fois le rachat approuvé, Microsoft promet de consentir des investissements supplémentaires en vue d'améliorer la plate-forme avec, notamment, des espaces de travail, l'authentification à plusieurs facteurs et divers perfectionnements.

A plus long terme, ultérieurement cette année, l'objectif est d'intégrer npm à la plate-forme pour développeurs GitHub rachetée en 2018. Des fonctions existantes de npm devraient être conservées, mais les clients payants devraient transférer leurs paquets npm privés vers GitHub, afin que npm puisse se concentrer sur un rôle de 'public register' pour JavaScript.

