Le géant technologique abandonne Yammer, le réseau social d'entreprise qui n'avait jamais vraiment décollé.

Microsoft avait racheté Yammer en 2012 pour 1,2 milliard de dollars, afin d'intégrer le réseau social dans la suite Microsoft Office. L'objectif était d'en faire une composante sociale pour Word, Excel et Powerpoint, un peu comme vous pouvez chatter tout en effectuant du travail textuel dans Google Docs.

Mais malheureusement, Yammer ne devint jamais réellement populaire et n'est même pas du tout connu par beaucoup. La plate-forme est donc à présent abandonnée. Le logiciel reçoit une seconde vie dans Microsoft Viva Engage, une nouvelle tentative de l'entreprise pour intégrer ses outils collaboratifs en ligne et ses suites professionnelles à une plate-forme unique. L'ajustement et le changement d'image devraient être terminés d'ici la fin de l'année.

