Microsoft a annoncé un nouveau programme de récompense pour Xbox. Les joueurs et experts en sécurité sont en effet invités à dénicher des bugs dans le réseau Xbox Live. Quiconque est à même de démontrer l'existence d'un bug, peut espérer une récompense pouvant atteindre les 20.000 dollars.

Pour la branche Xbox de Microsoft, il est essentiel que l'expérience des jeux en ligne via le réseau Xbox Live soit la plus impeccable possible. Voilà pourquoi l'entreprise organise de temps à autre un programme de récompense appelé 'Xbox Bounty' et ciblant la recherche active de bugs et de failles sécuritaires.Les joueurs, experts en sécurité et autre technophiles qui s'inscrivent, peuvent prétendre à de sérieuses sommes d'argent, à condition de pouvoir démontrer l'existence d'un bug. En fonction de l'importance de la faille, les récompenses oscillent en effet entre 500 et 20.000 dollars. Le montant le plus élevé échoit à celui/celle qui découvre un bug critique dans Xbox Live, susceptible d'exécuter du code à distance.Outre le programme Xbox Bounty, Microsoft en a d'autres en cours, par lesquels les personnes sont invitées à dénicher des failles dans ses logiciels et services. La principale récompense est remise à quiconque trouve une brèche dans Microsoft Azure: ici, le montant pécuniaire peut atteindre les 300.000 dollars.