Microsoft a présenté les Surface Go 2 et Surface Book 3. Le premier appareil peut, grâce à son clavier amovible, servir d'ordinateur portable et de tablette, alors que le Book 3 est le notebook le plus puissant à ce jour de Microsoft.

Le Surface Go 2 est équipé d'un assez grand écran PixelSense de 10,5 pouces et d'une batterie offrant une autonomie relativement longue. Grâce à la nouvelle 8ème génération d'Intel 'core M processor options', l'appareil fonctionne 64 pour cent plus rapidement que son prédécesseur, selon Microsoft.

Studio Mics, la double solution micro de Microsoft, rend les voix plus claires et réduit les bruits de fond lors des réunions Teams ou des vidéo-clavardages avec caméra 5 MP. A noter aussi une nouvelle appli Camera de scannage de documents et de tableaux blancs ('whiteboards'). Il va de soi que le Surface Go 2 fonctionne avec le Surface Pen, un stylet qui permet à l'utilisateur d'effectuer des dessins et des esquisses à l'écran. Prix conseillé: à partir de 459 euros.

13 ou 15 pouces

Quant au Surface Book 3, il est, selon Microsoft, jusqu'à cinquante pour cent plus rapide que le Book 2 et se caractérise par une autonomie d'accu jusqu'à 17H30'. L'ordinateur portable est disponible en 13 ou 15 pouces, chaque fois avec écran PixelSense à haut DPI.

Autres spécifications: processeur Intel de la 10ème génération, éventuellement avec GPU additionnel NVIDIA. La nouvelle carte graphique NVIDIA Quadro RTX 3000 peut être aussi configurée en option. Le Surface Book 3 sera disponible à partir du 5 juin au prix de base de 1.799 euros.

