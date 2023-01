Le support de Windows 7 est terminé depuis quelque temps déjà, mais les entreprises qui le souhaitaient, pouvaient, moyennant paiement, continuer de recevoir les mises à jour. C'en sera définitivement fini à partir de demain, le 10 janvier.

Microsoft interrompra son programme Extended Security Update pour Windows 7 le mardi 10 janvier. Cela signifie qu'il n'y aura plus de mises à jour sécuritaires pour ce système.

Windows 7 a été introduit en octobre 2009, et son support pour le grand public a pris fin en janvier 2015. Les entreprises qui voulaient cependant ces dernières années encore recevoir les mises à jour, le pouvaient moyennant paiement. Il était ici question de PC intégrant des applications très spécifiques ne tournant que sur Windows 7 et que les entreprises concernées ne pouvaient se passer dans l'immédiat.

Parallèlement aux mises à jour sécuritaires pour Windows 7, c'en sera également terminé le même jour du support pour Windows 8.1. Cela signifie que les consommateurs et les entreprises ne recevront plus de nouvelles fonctions et mises à jour sécuritaires pour ce système d'exploitation.

Microsoft conseille donc de mettre à niveau vers Windows 10, parce que la plupart des appareils tournant sur Windows 7 ne sont pas assez puissants que pour migrer vers Windows 11. Windows 10 sera encore supporté jusqu'au 14 octobre 2025.

3 pour cent

Même si Windows 7 a déjà trente ans d'âge et qu'entre-temps, trois nouvelles versions (et même quatre, si on y ajoute Windows 8.1) sont sorties, le système d'exploitation est encore et toujours activement utilisé. Selon Statcounter, il tourne encore sur 3,19 pour cent de tous les appareils Windows en Belgique. En guise de comparaison, Windows 8.1 possède 2,05 pour cent de part de marché, Windows 11 un peu moins de 28 pour cent et Windows 10 66,5 pour cent.

